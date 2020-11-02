Под Петербургом собака принесла хозяину часть человеческой ноги

В поселке Пригородный под Санкт-Петербургом дворовая собака принесла хозяину часть человеческой ноги. Об этом изданию 47news рассказали в правоохранительных органах.

Собака принесла ногу на улицу Зеленую. Предположительно, конечность принадлежит человеку, на останки которого в июле 2020 года наткнулись дети в зарослях борщевика за местной баней.

Тогда сотрудники полиции нашли правую ногу от стопы до колена, фрагмент правой руки от кисти до локтя и часть грудной клетки с шейными позвонками. Некоторые останки частично мумифицировались, другие лежали в полиэтиленовом пакете. Судебно-медицинская экспертиза установила, что с момента смерти до обнаружения останков прошел приблизительно месяц.

В мае в военном поселке в Мурманской области собака в зубах пронесла по двору жилого дома человеческую голову, это увидел местный житель и вызвал полицию. Голова принадлежала мужчине, который ушел из дома после ссоры с женой и пропал, она заявила о пропаже в тот же день. Следователи выяснили, что туловище мужчины нашли в лесополосе, на нем обнаружили многочисленные рваные раны от укусов животных. Рядом были заметны собачьи следы.