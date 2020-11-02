Актера из «Джобс: Империя соблазна» и «2012» застрелили в США

Эдди Хэссела, актера из фильмов «Джобс: Империя соблазна» и «2012», застрелили в штате Техас, США. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, в Хэссела стреляли неизвестные, которые пытались угнать его автомобиль. Это произошло в родном для актера штате Техас.

Позднее от представителя артиста поступила информация, что Хэссел был ранен в живот недалеко от квартиры своей девушки. Неясно, что предшествовало стрельбе, подробности инцидента представитель актера не раскрыл.

Энди Хэссел родился 16 июля 1990 года в Корсикане (штат Техас, США). Он наиболее известен по ролям в таких фильмах и сериалах как «Джобс: Империя соблазна», «О, Люси!», «2012», «Детки в порядке», «Поверхность», «Саутленд», «Коварные горничные» и «Кости».