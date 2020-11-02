Рассекречены характеристики смартфона Motorola «Киев»

Характеристики нового 5G-смартфона Motorola были раскрыты до его выхода. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на сетевых инсайдеров.

Подробные характеристики рассекретили журналисты XDA Developers Адам Конвэй (Adam Conway) и Мишаль Рахман (Mishaal Rahman). Название нового аппарата не раскрывается, но во внутренней документации телефон фигурирует под названием Kiev («Киев»). Сообщается, что девайс будет иметь процессор Snapdragon 750G с поддержкой связи пятого поколения, шесть гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти.

Также уточняется, что «Киев» выйдет с 6,6-дюймовым дисплеем разрешением 2400x1080 пикселей и частотой обновления экрана 60 герц, на передней панели будет находиться отверстие под фронтальную камеру. На задней панели гаджета будет расположена основная камера на три объектива разрешением 48, 8 и 2 мегапикселей. Также смартфон получит аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов и NFC для бесконтактной оплаты.

«Киев» был рассекречен в середине сентября. Специалисты рассказали, что смартфон будет иметь OLED-экран и процессор с поддержкой 5G. Стоимость аппарата не сообщается, но уточняется, что гаджет будет ориентирован на массового покупателя.