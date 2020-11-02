Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова), певица лейбла Black Star, попала в ДТП по дороге в Ялту. О происшествии артистка рассказала в сторис в Instagram.

«Только что мы попали в первую в моей жизни аварию. Чуть-чуть болит голова и шея», — рассказала Кока. Авария произошла по дороге из аэропорта в Ялту, где должно было пройти мероприятие с участием артистки.

Кока продемонстрировала последствия ДТП — поврежденное колесо и поцарапанный бампер. Певица рекомендовала своим подписчикам не торопиться на дороге и быть осторожными.

Летом этого года Клаву Коку задержали в Москве. Артистка отмечала 24-летие на крыше многоэтажного здания в центре Москвы. Полиция после проверки документов у певицы и ее друзей заставила компанию сменить место празднования.