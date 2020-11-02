Китай показал масштабные многочасовые стрельбы с баллистическими ракетами

Центральное телевидение Китая показало сюжет, посвященный масштабным многочасовым учениям Пекинских ракетных войск. Внимание на него обратило Daily Mail.

На кадрах запечатлен одновременный пуск сразу нескольких баллистических ракет как в дневное, так и в ночное время. Всего в ролике можно увидеть как минимум шесть пусковых установок, каждая из которых оснащена тремя ракетами. По данным китайского телевидения, все ракеты поразили свои цели.

Других подробностей учений в Китае не раскрыли. В частности, не указана точная модель использованных в стрельбах ракет. В то же время Daily Mail считает, что речь идет о крылатых ракетах Dongfeng, чей модельный ряд включает гиперзвуковые ракеты средней дальности Dongfeng 100, или DF-100. Такое вооружение, разрабатывавшееся как «убийца авианосцев», было впервые представлено публике во время парада по случаю 70-летия основания КНР в октябре 2019 года.

Кроме того, отмечает издание, на вооружении китайской армии находятся и ракеты модели Dongfeng-41, или DF-41, дальность которой достигает 12-15 тысяч километров, а также управляемые ракеты большой дальности DF-26, способные нести ядерные боеголовки и поражать цели, как на суше, так и в море.

Как пишет Daily Mail, подобные маневры власти Китая предприняли на фоне роста напряженности в отношениях с США из-за Тайваня. В сентябре, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела учения вблизи Тайваньского пролива, которые посчитали репетицией захвата острова. Тогда Пекин использовал 18 боевых самолетов J-10, J-11 и J-16, часть из которых пересекали срединную линию Тайваньского пролива. Отмечалось, что данные учения стали реакцией на визит на Тайвань заместителя главы Госдепартамента США Кейта Крача.

Пекин не контролирует Тайвань с 1949 года, когда после проигрыша в гражданской войне коммунистам туда сбежали представили партии Гоминьдан. Пекин при этом продолжает считать остров своей частью.