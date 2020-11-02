Главная экономика Африки оказалась под угрозой краха из-за полиции

Экономика Нигерии, страны с наибольшим ВВП в Африке, оказалась под угрозой краха из-за продолжающихся протестов против полицейского насилия, пишет CNBC. Ответные действия правительства могут сорвать наметившиеся позитивные изменения.

С сентября в Нигерии проходят акции протеста против насилия со стороны специальных полицейских отрядов по борьбе с грабежами (SARS). Их бойцов обвиняли в массовых избиениях и внесудебных расправах над жителями страны, заподозренными в тех или иных правонарушениях. 11 октября власти объявили о роспуске SARS, однако протесты продолжились, а их участники стали требовать проведения более фундаментальных реформ.

Материалы по теме За бугром Богачи по всему миру прячут миллионы от властей. Как на этом зарабатывают маленькие страны? Союз разрушимый Россия, Белоруссия и Казахстан 20 лет строят своего конкурента Евросоюзу. Результата до сих пор нет

На этом фоне некоторые аналитики опасаются, что правительство в попытках усмирить протестующих откажется от ряда принятых в последнее время непопулярных мер, направленных на поддержку экономики. Среди них отказ от регулирования цен на бензин и электричество, что должно было сэкономить для бюджета значительные средства, шедшие на субсидии участникам отрасли.

Реформы были позитивно оценены независимыми экономистами, отмечавшими, что они поспособствуют менее болезненному преодолению глобального кризиса. Последний уже серьезно отразился на Нигерии: с начала года инфляция достигла рекордных за 30 лет 13 процентов, а падение ВВП во втором квартале составило 6,1 процента.

Между тем, наблюдатели опасаются продолжения протестов, поводом для которых могут стать фундаментальные разногласия между мусульманским севером страны и преимущественно христианским югом. Беспорядки смогут нарушить работу многих отраслей, в том числе розничной торговли, транспорта и логистики.