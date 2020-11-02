ОМЗ увеличит выработку медицинского кислорода для нужд регионов

Входящий в группу Газпромбанка холдинг ОМЗ готов начать производство медицинского кислорода еще на четырех площадках завода «Криогенмаш», сообщает пресс-служба компании.

Таким образом холдинг отреагировал на запрос со стороны Минпромторга, который провел опрос всех 85 субъектов России, в результате чего был выявлен «дисбаланс» по наличию медицинского кислорода примерно в 20 регионах. Об этом также говорил министр промышленности Денис Мантуров, посетивший 30 октября производственную площадку «Криогенмаша» в Балашихе и обсудившим с руководством ОМЗ возможности увеличения производства кислорода в медицинских целях.

«На сегодняшний день "Криогенмаш" является крупнейшим российским производителем оборудования для получения медицинского кислорода. Мы готовы предоставить имеющиеся мощности для производства необходимого медицинским учреждениям препарата. Суммарно на производственных площадках "Криогенмаша" можно производить более 300 тонн медицинского кислорода в сутки», — говорит генеральный директор ОМЗ Евгений Кислицын.

Первую лицензию на производство медицинского кислорода дочернее предприятие «Криогенмаша» в Екатеринбурге получило еще в 2012 году. Накануне была также получена лицензия Минпромторга на производство медицинского кислорода в Северо-Западном регионе. Помимо Екатеринбурга Криогенмаш готов начать производство медицинского кислорода на площадках под Санкт-Петербургом, в Туле, Томске, Таганроге. Собственные производственные площадки и средства транспортировки газа позволят поставлять производимый кислород в города 5 федеральных округов.

«Криогенмаш» сейчас находится в процессе получения лицензии на производство медицинского кислорода на основе технического. И Минпромторг России оказывает полное содействие для ускорения этого процесса. Таким же образом мы взаимодействуем с другими предприятиями, которые готовы сейчас расширить или перепрофилировать свои мощности — и полностью обеспечить страну достаточным количеством медицинского кислорода. «Сейчас в Минпромторге России находится 5 заявок. Все они будут рассмотрены до 3 ноября», — отмечал Денис Мантуров.

«Криогенмаш» — разработчик и поставщик оборудования для получения технических газов для различных отраслей промышленности, медицинского кислорода, оборудования для хранения и транспортировки сжиженных газов. Предприятие образовано в 1949 году. В 2015 году оно прошло масштабное обновление: построен современный многономенклатурный производственный комплекс, модернизирован проектный институт, решающий полный спектр научных и конструкторских задач. Около 70 процентов технических газов в России производится на оборудовании «Криогенмаша».