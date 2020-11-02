Объяснены манипуляции Путина с оранжевой папкой

Президент России Владимир Путина в ходе форума «Россия зовет!» хотел скрыть от журналистов свои записи. Таким образом объяснили его манипуляции с оранжевой папкой в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В начале форума российский лидер убрал листки с речью в оранжевую папку, затем раскрыл ее, достал записи, вывернул папку и снова вложил в нее свою речь. Ведущий Павел Зарубин рассказал, что сначала Путин сделал записи прямо на папке, после чего продолжил на листках с речью. Когда он убрал их в папку, то заметил, что на ней остались тезисы, которые могли попасть в объективы камер журналистов. Поэтому Путин вывернул папку.

По мнению корреспондентов, такая осторожность продиктована опытом работы главы государства в спецслужбах. Отмечается, что трансляция при этом велась под таким углом, что записи невозможно было прочесть.

В конце апреля у Путина во время совещания с губернаторами и членами правительства по теме коронавируса заметили розовую папку. Ее содержимое осталось неизвестным. В марте отмечалось, что документы по коронавирусу президент хранит в желтой папке.

В 2017 году стало известно о традиции главы государства передавать губернаторам папку зеленого цвета. В ней, как правило, содержались критические замечания и описывались проблемы жителей регионов. Главы субъектов с подачи журналистов начали называть ее «знаменитой зеленой папкой».