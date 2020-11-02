Исполнение бюджета Союзного государства замедлилось из-за коронавируса

Исполнение бюджета Союзного государства замедлилось из-за пандемии коронавируса. Это следует из аналитической записки Счетной палаты России к оперативному отчету об исполнении бюджета Союзного государства за январь-июнь 2020 года, сообщает ТАСС.

Менее одной пятой части из числа главных распорядителей средств бюджета Союзного государства России и Белоруссии использовали выделенные средства в полном объеме. Расходы осуществились по 11 из 23 предусмотренных в первом полугодии 2020 года мероприятий.

«Это формирует риски несвоевременной реализации программ, проекта и мероприятий Союзного государства», — уточняется в материалах ведомства. Также отмечается, что в первом полугодии доходы союзного бюджета поступили в сумме 2,5 миллиарда рублей, при этом расходы были исполнены в сумме 2,01 миллиарда рублей.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с конца 2018 года. Соглашение было подписано в декабре 1999 года, в 2000-м оно вступило в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти. О вхождении одного государства в состав другого в документе не говорится.