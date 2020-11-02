Мужчина сбросил 116 килограммов и дал совет худеющим

42-летний американец сумел сбросить 116 килограммов и дал совет другим худеющим. Его историю рассказал журнал Runner’s World.

Джоэл Алмонт (Joel Almonte) из Нью-Йорка всю жизнь страдал от избыточного веса и неоднократно пытался похудеть. «В начале 2000-х я был чемпионом мира в тяжелом весе по модным диетам», — шутит мужчина. Усилия не шли впрок: стоило прекратить диету, и он снова начинал полнеть. Килограммы прибавлялись особенно быстро, когда Алмонт работал из дома. «Я оглянуться не успел, как домашние весы со шкалой до 160 килограммов стали выдавать ошибку, — вспоминает он. — Пришлось взвешиваться в кабинете врача. Моим максимумом были 193 килограмма».

Алмонт понимал, что ежедневные завтраки в «Макдоналдс» на тысячи калорий и двухлитровая бутылка кока-колы на обед не способствуют похудению. Он отказался от них в пользу более здоровой пищи и сумел сбросить 68 килограммов, но этого было мало. Чтобы худеть дальше, требовалась физическая активность. После многолетнего бездействия Алмонт совсем потерял форму: он обнаружил, что может отжаться не больше двух раз и выбивается из сил после пробежки на 400 метров. Ему не хватало силы воли для регулярных поездок в спортзал, поэтому он сосредоточился на беге, которым можно было заниматься возле дома.

«Я поставил перед собой цель — пробежать без остановки одну милю (1,6 километра — прим. «Ленты.ру») — и достиг ее за две недели», — рассказывает Алмонт. Он продолжал бегать и спустя три года пробежал первый марафон. Благодаря бегу и здоровому питанию его вес сократился до 77 килограммов. «Мне 42 года, и я теперь быстрее, атлетичнее и сильнее, чем был за всю свою жизнь», — утверждает он.

Желающим пройти тот же путь советую сделать план. Этот план в некоторых случаях должен быть только на ближайшие 24 часа, а не на целую неделю или месяц. Кроме того, вашим главным поклонником должны стать вы сами. Люди будут поддерживать, любить и подбадривать вас, но если вы сами за себя не болеете, то лучше начать. Это ради вас самих и вашего долговременного здоровья Джоэл Алмонт аналитик

Ранее сообщалось, что жительница шотландского города Левен, весившая 165 килограммов, сбросила почти две трети веса и поделилась секретом похудения. Она изменила рацион и начала регулярно заниматься спортом.