Бывший банкир поставил 400 миллионов рублей на победу Трампа

Житель Великобритании поставил пять миллионов долларов (около 400 миллионов рублей) на то, что нынешнему президенту США Дональду Трампу удастся переизбраться на новый срок, сообщает The Sun.

Бывший банкир, чье имя не раскрывается, воспользовался услугами частной букмекерской конторы, зарегистрированной на карибском острове Кюрасао. Если Трамп останется главой Белого дома, мужчина получит около 15 миллионов долларов (более миллиарда рублей). Знакомый британца рассказал, что перед тем, как сделать солидную ставку, тот проконсультировался со сторонниками действующего главы государства.

Специалист из мира индустрии ставок заявил в беседе с The Sun, что по мнению экспертов, упомянутая ставка является самой большой из всех, сделанных в рамках политических событий.

Ранее сообщалось, что другой житель Великобритании поставил миллион фунтов стерлингов (более 100 миллионов рублей) на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.