Появилась версия о причастности джихадистов к стрельбе в Вене

Американская компания SITE Intelligence Group, занимающаяся мониторингом информационной активности экстремистов, заявила, что джихадисты заявили о причастности к серии атак в Вене. Такая версия появилась на сайте компании.

Указывается, что произошедшее якобы стало «частью счета» за участие Австрии в коалиции во главе с США по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре столицы. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших. В результате стрельбы несколько человек погибли и пострадали. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом.

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США проводит операцию «Непоколебимая решимость» против «Исламского государства» на территории Ирака и Сирии с 2014 года.