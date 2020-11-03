Подтверждена гибель нескольких человек после стрельбы в Вене

В результате стрельбы в Вене несколько человек погибли и пострадали. Об этом в эфире телеканала ORF заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

Он не привел точное число убитых и раненных. Ранее полиция официально сообщала об одной жертве террористов и пострадавшем полицейском. По данным СМИ, речь может идти о семи погибших.

«Нам удалось устранить одного тяжело вооруженного террориста, который был вооружен автоматической винтовкой. По нашей актуальной информации, как минимум один преступник по-прежнему в бегах», — добавил Нехаммер.

Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре столицы. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших, позднее четверых задержали. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом.