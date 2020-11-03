Канцлер Австрии назвал возможный мотив террористов в Вене

Канцлер Австрии Себастьян Курц не исключил, что преступники, открывшие стрельбу в Вене, руководствовались антисемитскими мотивами. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала ORF.

При этом он уточнил, что официально причины нападения не установлены. Канцлер добавил, что террористы очень хорошо вооружены и профессионально подготовлены. Также они вооружены автоматическим оружием. «Это определенно теракт», — заключил глава правительства.

Ранее Курц назвал произошедшее ужасным террористическим нападением. «Я рад, что нашим полицейским уже удалось устранить преступника. Мы никогда не позволим запугать себя терроризмом и будем решительно бороться с этими нападениями всеми средствами», — написал он.

Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре столицы. В результате нападения один человек погиб, несколько пострадали, в том числе тяжело ранен полицейский. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших, позднее четверых задержали. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом.