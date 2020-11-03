Канцлер Австрии назвал терактом стрельбу в Вене

Канцлер Австрии Себастьян Курц отреагировал на стрельбу, которую открыли неизвестные в центре Вены. Заявление он сделал в Twitter.

По его словам, в настоящее время страна переживает непростые времена. Канцлер поблагодарил службы экстренной помощи и заверил, что полиция примет «решительные меры против виновных в этом ужасном террористическом нападении». Поскольку полиция в настоящее время занята борьбой с терроризмом, охрану города на себя возьмут военнослужащие.

«Я рад, что нашим полицейским уже удалось устранить преступника. Мы никогда не позволим запугать себя терроризмом и будем решительно бороться с этими нападениями всеми средствами», — написал Курц, отметив, что вся страна думает о жертвах, раненных и их семьях.

Ранее соболезнования народу Австрии выразил президент Франции Эммануэь Макрон. Он добавил, что после терактов во Франции жертвой атаки стала союзная страна. «Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни от чего не откажемся», — заключил французский лидер.

Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре столицы. В результате нападения один человек погиб, несколько пострадали, в том числе тяжело раненный полицейский. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом.