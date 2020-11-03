Глава МВД Австрии заявил о продолжающейся борьбе с террористами в Вене

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер в интервью телеканалу ORF сообщил, что полиция все еще ведет борьбу с террористами на улицах Вены.

По его словам, сейчас поисками террористов занимаются несколько спецподразделений. Министерство обороны в том числе привлечено к спецоперации. Нехаммер добавил, что военные задействованы в охране ряда объектов в Вене, чтобы полиция могла участвовать в спецоперации.

Нехаммер также не подтвердил информацию о задержании нескольких подозреваемых в стрельбе. «Мы продолжаем искать потенциальных преступников», — пояснил он.

Министр призвал жителей избегать общественных мест и не распространять в соцсетях видео со стрельбой в центре австрийской столицы. Из соображений безопасности лучше загружать их на цифровую платформу полиции для оценки экспертов, заявил он.

Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре столицы. В результате нападения один человек погиб, несколько пострадали, в том числе тяжело раненный полицейский. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом.