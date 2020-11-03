Путин рассказал о разработке уникальных российских ледоколов

Президент России Владимир Путин рассказал о разработке в стране уникальных дизельных и атомных ледоколов. Об этом глава государства заявил во время церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин», передает РИА Новости.

Путин отметил, что уже сейчас в России идет работа над несколькими сериями подобных кораблей, которым нет аналогов в мире. Он подчеркнул, что талантливые российские кораблестроители «готовы к новаторству, поиску и внедрению смелых технических решений».

Ранее сообщалось, что в Петербурге к приезду Путина разместили самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования «Панцирь-С1». Журналисты газеты «Фонтанка» обнаружили накрытый маскировочной сетью комплекс на территории пассажирского порта «Морской фасад».

Самый большой в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» начали строить в 2011 году. Первоначально предполагалось, что заказ будет сдан в декабре 2015 года, однако сроки неоднократно сдвигались. В частности, причинами этого стали ошибки в первоначальном проекте. Затем на сроки сдачи повлиял пожар на ледоколе, произошедший в 2018 году. В конце сентября 2020-го стало известно, что ледокол передали ФГУП «Росморпорт».

Длина дизель-электрического ледокола составляет 147 метров, а ширина — 29 метров. Судно обладает автономностью плавания 60 суток, мощность силовой установки составляет 25 мегаватт. Оно способно непрерывно двигаться во льдах толщиной до двух метров и выполнять ледокольные работы во льдах до трех метров.