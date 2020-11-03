Отсидевший в СИЗО за своего клиента российский лжеадвокат получил срок

В Ростовской области вынесен приговор местному лжеадвокату Антону Давкову, который на протяжении двух месяцев сидел в СИЗО за своего клиента. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Октябрьский районный суд отправил осужденного в колонию-поселение на два года. Данков признан виновным в пособничестве побегу и подделке документов. Под следствием также оказался прапорщик СИЗО, невнимательность которого позволила сообщникам осуществить свой план.

Зачинщик преступления — 28-летний уроженец Узбекистана — промышлял в городе подрывами банкоматов. В декабре 2019 года он был задержан при попытке вскрыть очередной аппарат с деньгами. Оказавшись в СИЗО, подозреваемый позвонил своему должнику Антону Данкову и предложил возможность закрыть свой старый карточный долг организацией побега из тюрьмы.

8 апреля сообщалось, что у должника были коррупционные связи в адвокатской палате города, с помощью которых он обзавелся удостоверением адвоката. Надев для маскировки парик и очки, он приехал в СИЗО №5 якобы для оказания помощи подзащитному. На встрече подельники обсудили план побега и на следующий день лжеадвокат пришел и обменялся со своим «клиентом» вещами. Используя одежду и очки товарища, а также беспечность охраны учреждения, беглец покинул следственный изолятор.

О случившемся узнали только через два месяца после того, как сбежавший из СИЗО подрывник взялся за старое и снова принялся вскрывать банкоматы. После очередного преступления он был задержан. Полицейские с удивлением выяснили, что мужчина уже находится в СИЗО за аналогичное преступление.