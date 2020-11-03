Жилые дома в Англии обрушились во время строительства мегаподвала

Два четырехэтажных жилых дома обрушились в лондонском районе Челси, где шло строительство мегаподвала. В результате аварии были эвакуированы десятки жильцов, сообщает Daily Mail.

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По данным полиции, инцидент произошел в 23:25 в жилом комплексе Durham Place. Находящиеся там два дома рухнули от пола до потолка вместе с террасами. На фотографиях, появившихся в интернете, видно, что в верхней части бывшего здания образовалась большая дыра, а внизу появились «руины». На место происшествия сразу выехали пожарные и спасатели. Оказалось, что некоторое время назад этот особняк сконструировали из двух других зданий. По словам одного из жителей района, строители на протяжении нескольких недель занимались работами в подвале.

Аварию прокомментировали и жители соседних домов. Они рассказали, что внезапно проснулись посреди ночи от громкого звука, похожего на гром, а утром увидели, что произошло. В качестве меры предосторожности спасатели эвакуировали около 40 человек из близлежащих квартир, а полиция перекрыла дорогу рядом с местом аварии. В бригаде спасателей заявили, что не получали информацию о пострадавших. Они также предполагают, что во время обрушения в здании никого не было.

В апреле в районе Челси выставили на продажу дом «английской Мэрилин Монро» — знаменитой британской актрисы Дианы Дорс. Тогда за особняк попросили шесть миллионов фунтов стерлингов (на тот момент 567,5 миллиона рублей). Владельцы рассказали, что приобрели дом в плохом состоянии весной 2018 года и на протяжении полугода приводили его в порядок.

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