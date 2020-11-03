Российский врач рассказала об опасности промывания носа в пандемию

Промывание носа и полоскание горла в пандемию коронавируса может быть опасно, потому что некоторые средства плохо влияют на организм. Об этом рассказала терапевт Татьяна Романенко, передает URA.RU.

Врач объяснила, что не стоит использовать щелочи, кислоты и мази — они разрушают работу реснитчатого эпителия слизистой оболочки.

Для профилактики заражения при промывании носа и полоскании горла стоит использовать обычный физиологический раствор, заявила Романенко. Она подчеркнула, что инфекция попадает в организм человека через рецепторы, которые по-своему активны и чувствительны у разных людей. Этим также объясняется форма, в которой протекает заболевание.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала об опасности сдерживания порывов к кашлю, который помогает организму вывести микробы и слизь. Специалистка объяснила, что удалить мокроту из дыхательной системы надо как можно быстрее — в ней есть вирусы, токсины и бактерии. При этом она призвала учитывать есть ли рядом другие люди, чтобы при случае не заразить их.