Российский врач признала вредным сдерживание кашля и чихания при болезни

Сдерживать позывы к кашлю или чиханию вредно для здоровья, поскольку это необходимые защитные реакции организма, которые помогают вывести микробы и слизь. Врач-терапевт высшей квалификации, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа признала опасность этого процесса в эфире радио Sputnik.

По ее словам, необходимо удалить мокроту из дыхательной системы максимально оперативно, так как она содержит токсины, бактерии и вирусы. При этом следует оценивать окружающую обстановку, чтобы не заразить других людей.

Так, на улице можно откашляться, когда никого нет рядом, а в помещении или рядом с другими прохожими лучше собрать все выделения в салфетки и выбросить их при первой возможности. «Но не бросайте, где придется, ведь это источник инфекции», — призвала Лапа.

В мае специалисты из Национальных институтов здравоохранения США выяснили, что вирус SARS-CoV-2 может быть передан во время разговора, при этом громкость речи собеседника влияет на скорость распространения инфекции. Так, во время разговора в ротовой полости человека образуется собирающаяся в капли жидкость. За минуту громкого разговора около тысячи содержащих вирусы капель вырываются в окружающую среду, при этом они могут находиться в воздухе более 8, а иногда и 14 минут.