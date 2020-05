Описана передача коронавируса через разговор

Вирус SARS-CoV-2 может быть передан во время разговора, при этом громкость речи собеседника влияет на скорость распространения инфекции. Об этом сообщается в новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты из Национальных институтов здравоохранения США выяснили, что во время разговора в ротовой полости человека образуется собирающаяся в капли жидкость. За минуту громкого разговора собирается около тысячи содержащих вирусы капель, которые вырываются в окружающую среду. Согласно описанию ученых, эти капли могут находиться в воздухе более восьми, а иногда и 14 минут.

Ученым удалось выяснить это благодаря визуализации капель с помощью высокоточного лазера. Исследователи выбрали несколько человек и попросили их повторять определенные фразы, а затем просветили пространство перед ними с помощью приборов. Специалисты пришли к выводу, что громкая речь способствует распространению коронавируса, как кашель или чихание.

В исследовании говорится, что тесты проводились в лабораторных условиях, а следовательно не были учтены климатические факторы, влияющие на распространение вирусов. Ученые заметили, что получили средневзвешенное значение, так как многие пациенты с COVID-19 являются более заразными. Например, в ротовой полости некоторых больных формируется и выбрасывается в окружающую среду более 100 000 капель за минуту разговора.

