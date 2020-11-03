В США обстреляли отель с российскими журналистами

В Вашингтоне обстреляли отель, в котором остановились российские журналисты из телекомпании «НТВ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента «НТВ» Алексея Веселовского и сотрудников отеля.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Съемочная группа обнаружила на первом этаже отеля разбитую витрину, в которой были отверстия и множество трещин. «Я писал сюжет, услышал звуки, как мне показалось, — выстрелов. Их я могу по своему опыту работы в горячих точках различить. После этого я спустился вниз, вход был перекрыт полицией, затянут полицейской лентой», — рассказал Веселовский.

Он также добавил, что в стекло отеля попали случайно. По словам журналиста, перестрелку устроили люди в машинах. Они целились друг в друга, а в витрину попали шальные пули.

В середине августа в Минске был задержан российский журналист Семен Пегов. Позднее он рассказал, что во время митинга его ударили по голове и он не заметил, кто это был — протестующие или милиция. Затем его доставили в СИЗО, а через несколько часов отпустили.