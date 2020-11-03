Раскрыт способ удалить из риса опасный канцероген

Ученые Шеффилдского университета в Великобритании раскрыли безопасный способ приготовления риса, при котором из продукта удаляется 50-74 процента мышьяка. При этом содержание питательных микроэлементов остается прежним. Статья исследователей опубликована в журнале Science of The Total Environment.

Согласно специалистам, для удаления опасного вещества можно использовать доступный в домашних условиях метод, называемый пропариванием с абсорбцией (PBA, parboiling with absorption method). Он включает пропаривание риса в предварительно кипяченой воде в течение пяти минут, после чего вода сливается. На втором этапе рис варится на медленном огне, пока не впитает в себя воду.

Мышьяк, который является водорастворимым канцерогеном, легко накапливается в рисе, который содержит его в десять раз больше, чем другие злаки. Известно, что коричневый рис содержит больше мышьяка, чем белый, за счет наличия оболочки, где сконцентрирован токсин. PBA позволяет удалить из коричневого риса 50 процентов мышьяка, а из белого — 74 процента.