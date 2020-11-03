В начале торгов на Московской бирже во вторник, 3 ноября, курс рубля вырос. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 11:30 курс доллара опустился по отношению к рублю на 0,7 процента, до отметки в 80 рублей, а курс евро упал на 58 копеек до отметки в 93,21 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2021 года на бирже ICE в Лондоне снижалась на 0,31 процента (до 38,85 доллара за баррель). Нефть сорта WTI дешевела на 0,24 процента (до 37,09 доллара за баррель).

Ранее сообщалось, что Центробанк начал продавать валюту в увеличенном объеме. Таким образом вступила в силу новая политика регулятора, которая приведет в том числе к «спасению» курса рубля на фоне его ослабления. При этом официально такой цели не ставится. С 26 октября ЦБ увеличил объем ежедневных операций по продаже валюты на внутреннем рынке на 1,1 миллиарда рублей — до четырех миллиардов.