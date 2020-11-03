Лицо испугавшейся собственной серьги женщины прославило ее в сети

Американская блогерша поделилась шуточным роликом в своем TikTok-аккаунте и прославилась в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Жительница Техаса Мэрайя Альварадо (Mariah Alvarado) опубликовала видео, которое стало вирусным и набрало больше 18 миллионов просмотров за шесть дней. На размещенных кадрах женщина обедает и рассказывает рецепт своего блюда на камеру, затем резко вскрикивает, испугавшись собственной серьги, которая выполнена в виде паука. Она посчитала, что по ней ползет настоящий паук и попыталась смахнуть его с уха. В конце блогерша осознала свою ошибку и рассмеялась.

«Я действительно забыла, что надела серьги-пауки сегодня», — объяснила героиня материала. Пользователи посмеялись над лицом Альварадо в ее публикации и написали об этом в комментариях под постом. «Я сделала бы то же самое», «Это становится смешнее с каждым просмотром», «Это самое смешной ролик, что я видела», «Я смеюсь в голос», — высказывались юзеры.

Ранее в июне популярная рэперша закричала от боли во время пирсинга груди и рассмешила фанатов. Карди Би показала процесс установки микродермалов на видео. На ролике исполнительница закричала от боли во время прокалывания мастером грудной клетки и подбородка, что повеселило ее подписчиков.