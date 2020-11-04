Амиши поехали на каретах голосовать за Трампа и попали на видео

Представители ультраконсервативной общины амишей поехали голосовать на каретах, украшенных агитацией за президента США Дональда Трампа. Видео очевидцы выложили в Twitter, снабдив хип-хоп-треком, прославляющим Трампа.

На видео видно процессию из пяти конных повозок, на которых развеваются американские и протрамповские флаги.

Как отмечает издание Breitbart, община амишей в штате Пенсильвания — важная часть местного электората. Их насчитывается около 76 тысяч человек, и 90 процентов из них зарегистрированы как сторонники Республиканской партии. В 2016 году, по оценкам экспертов, они стали важным фактором победы Трампа в этом штате, и в этом году собираются голосовать за него снова. Ключевой вопрос для них — Верховный Суд и проблема его отношения к абортам.

Амиши являются самым консервативным ответвлением протестантского движения меннонитов. Они отвергают современные технологии и передвигаются на повозках, запряженных лошадьми.