В России вышел фильм «Подольские курсанты» о битве за Москву

На экранах российских кинотеатров появился фильм «Подольские курсанты» о битве за Москву, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

«Фильм раскрывает малоизвестные страницы обороны Москвы, рассказывает о беспримерном подвиге курсантов и командиров Подольских пехотного и артиллерийского училищ в октябре 1941 года под Москвой», — говорится в сообщении.

В фильме снимались Артем Губин (курсант Саша Лавров), Любовь Константинова (медсестра Маша Григорьева), Игорь Юдин (курсант Митя Шемякин), Алексей Бардуков (лейтенант Алешкин), Евгений Дятлов (полковник Стрельбицкий), Сергей Безруков (капитан Старчак), Роман Мадянов (генерал-майор Смирнов), Екатерина Редникова (военврач Никитина), Сергей Бондарчук (майор Дементьев), Гурам Баблишвили (лейтенант Мусеридзе), Дмитрий Соломыкин (лейтенант Шаповалов), Дарья Урсуляк (Лиза Алешкина), Даниил Спиваковский (инженер Углов), Василий Мищенко (генерал-лейтенант Елисеев), Глеб Бочков (сержант Яхин), Марк Вдовин (курсант Пахомов), Олег Отс (курсант Богатов) и другие.

Режиссером выступил Вадим Шмелев. «Очень важно, что в картине снималась настоящая техника, что съемки проходили в тех самых местах, где шли бои в 1941 году. Но я твердо убежден, что главное для успеха фильма — это сплоченная команда профессионалов. На этом фильме она сложилась», — сказал он.