Несколько человек получили ножевые ранения у Белого дома

Несколько человек пострадали в результате нападения у Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает NBC4 со ссылкой на полицию.

Одна женщина и трое мужчин получили ножевые ранения. Нападение произошло в ночь президентских выборов в США 3 ноября.

Полиция отметила, что пострадавшие представились членами ультраправой группы Proud Boys. Они поддерживали президента Дональда Трампа. По словам раненых, нападавшими были участники протестов Black Lives Matter (против расизма и полицейского бесправия).

Пока полиция не подтвердила эти данные. Преступники еще не арестованы.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.