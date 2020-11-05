Офицер ГРУ рассказал о раскрытом из-за провокатора советском агенте в Италии

Офицер ГРУ в отставке Алексей Целяев, служивший шифровальщиком с 1970 по 1972 год в Риме, рассказал о раскрытом из-за провокатора советском агенте в Италии. Фрагменты из его книги «Исповедь офицера» опубликовал ТАСС.

В своих мемуарах подполковник ГРУ Генштаба ВС СССР вспоминал, что занимался шифровкой сведений, касающихся военной и военно-политической обстановки в Италии, замыслы ее правительства. Кроме того, в Москву передавалась информация, полученная в результате агентурной работы.

«Однажды моего товарища "застукали" при передаче материала — нарвался на провокатора. Его здорово избили, но потом отпустили и в 24 часа выдворили из Италии», — описывает Целяев.

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Он в то время страдал от радикулита. За ним домой прислали «мускулистого» офицера, который на своих плечах отнес Целяева в машину и привез в «контору», там он ползком добрался до сейфов, достал шифровальную машину и стал работать.

Однажды у Целяева пропала телеграмма сверхсекретного характера. «Я ее обработал и доложил Василию Михайловичу. Он поблагодарил меня и поехал обедать, а после обеда попросил ее принести ему. Открываю контейнер, а телеграммы нет», — пишет в своих мемуарах подполковник. Ему был перекрыт доступ в референтуру.

«У меня радист и спрашивает: "А что у нас у контейнера крышка лопнувшая?" Телеграмма была положена в папочку такого же цвета, как и крышка контейнера, и прижалась так, что не отличишь и не догадаешься. А я уже, если честно, морально был готов вместе с сопровождающим лететь в Москву, чтобы получить 10-15 лет за утерю секретного документа», — вспоминал Целяев.