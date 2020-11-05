Названо условие для смягчения отношения США к России

Ведущий обозреватель геополитического журнала Limes, политолог-американист Дарио Фаббри назвал условие для смягчения отношения США к России. По его словам, к этому может привести только усиление китайской угрозы. Своим мнением эксперт поделился в беседе с ТАСС.

Фаббри пояснил, что «потепление» возможно в случае, если Вашингтон сочтет Пекин большей угрозой, в противостоянии которой ему понадобится помощь Москвы. «Для этого нужно отдалить Россию от Китая и присоединить ее к антикитайскому фронту. Но пока Китай не кажется американцам настолько опасным, а Россию они продолжают считать угрозой своим интересам на европейском континенте», — отметил политолог.

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Он также добавил, что США боятся укрепления России на европейском рынке и заключения соглашений между Москвой и странами Европы. По мнению эксперта, Вашингтон будет поддерживать состояние «умеренной вражды» по отношению к России: не допускать серьезных столкновений, но держать ее в разряде врагов.

По словам Фаббри, кандидат в президенты США Джозеф Байден в случае своей победы на выборах будет еще более жестким в риторике. При этом, как полагает эксперт, от отношения лидера страны мало что зависит без поддержки федеральных агентств. «Трамп и хотел бы пойти навстречу России, но ему этого не позволяют. (...) Россия для него не является важной экономической державой, но может быть полезной в противостоянии с Китаем», — подчеркнул обозреватель.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. День голосования был 3 ноября, однако в этом году в связи с пандемией избиратели могли голосовать и по почте, запросив бюллетень заранее. За пост главы государства борются действующий президент США, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.