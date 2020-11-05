Популярность Трампа связали со смертностью от коронавируса

Избиратели в тех регионах США, где наблюдается особенно высокий процент смертности от вызванной коронавирусом нового типа инфекции, чаще были более благосклонны к кандидатуре президента Дональда Трампа, чем на прошлых выборах. Об этом свидетельствуют данные, которые подсчитали в издании Bloomberg.

Анализ почти 2,7 тысячи областей показал, что в 10 процентах наиболее сильно пострадавших от коронавируса округов США за Трампа в среднем голосовали на 2,8 процента больше, чем в 2016 году. Авторы не утверждают напрямую, но предполагают, что это может быть связано с отношением к маскам: губернаторы-республиканцы не вводили в своих штатах обязательный масочный режим.

Ранее адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о возможных планах подать судебный иск по выборам на федеральном уровне. Также он пообещал искать «мертвые души» на выборах в Пенсильвании, конкретно в Филадельфии, отметив, что у нее «есть репутация города с мошенничеством на выборах».

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. День голосования был 3 ноября, однако в этом году в связи с пандемией избиратели могли голосовать и по почте, запросив бюллетень заранее. За пост главы государства борются действующий президент США, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.

За последние сутки в стране зафиксировали 104 004 новых случая COVID-19. Всего в США выявили более 9,4 миллиона инфицированных. Следом в рейтинге с самым большим числом случаев заражения COVID-19 идет Индия (8,3 миллиона случаев) и Бразилия (5,5 миллиона случаев). Россия занимает четвертую строчку.

По всему миру, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, насчитывается более 47,9 миллиона случаев.