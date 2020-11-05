Офицер ГРУ рассказал о «жучках» в Золотом зале советского посольства в США

Офицер ГРУ в отставке Алексей Целяев, служивший шифровальщиком с 1954 по 1958 год в Вашингтоне, рассказал о «жучках» в Золотом зале советского посольства в США. Фрагменты из его книги «Исповедь офицера» опубликовал ТАСС.

В своих мемуарах подполковник ГРУ Генштаба СССР вспоминал, что сотрудники диппредставительства отмечали праздники в Золотом зале. Он получил свое название, потому что его стены были покрыты тонкой пленкой золота.

Материалы по теме На секретной службе против Ее Величества Советский разведчик стал миллионером, получил награду от королевы Англии и похитил секретное оружие Кто вы, мистер Беер? Советский разведчик проник в руководство Израиля и добыл секреты НАТО. Мир так и не узнал его имени

«Грандиозный ужин, вечером танцы. Были и художественные вечера с эстрадными номерами. Во время приемов в посольстве нас расставляли по лестницам, чтобы нежелательные люди не смогли проникнуть в другие помещения и поставить микрофоны («жучки»), не узнали расположение кабинетов», — описывает Целяев.

В 1957 году Золотой зал решили обновить, для проведения ремонта пригласили американских специалистов. Несмотря на охрану советского посольства, рабочие сумели установить в помещении подслушивающие устройства. Чтобы от них избавиться, пришлось вызывать из СССР специалистов, которые еще долго ликвидировали «жучки».