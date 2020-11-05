Ким Кардашьян показала костюм на Хеллоуин и прослыла кетчупом

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст показала поклонникам выбранный на Хеллоуин костюм и стала объектом насмешек. Соответсвующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

Знаменитость снялась вместе с супругом, рэпером Канье Уэстом, в нарядах модного дома Balenciaga. 40-летняя звезда реалити-шоу попозировала в облегающем комбинезоне с длинным подолом красного цвета, который полностью закрывает ее тело и лицо. Ей также сделали высокий хвост в тон костюма. В описании к посту она пожелала пользователям счастливого Хеллоуина.

Подписчиков рассмешил образ Кардашьян, и они сравнили ее с кетчупом в комментариях под публикацией. «Кортни была хотдогом, а Ким — кетчупом», «Я не понимаю, ты хотела быть чипсами на праздник?», «Ким, что это вообще такое?», «Мне некомфортно от этого костюма», «Balenciaga просто придумала костюм кетчупа», — высказывались фанаты.

Ранее в октябре сестры Кардашьян сфотографировались в бикини и прослыли «жирными». На размещенном снимке запечатлены сестры Ким, Кортни и Хлои Кардашьян в купальниках разных расцветок. Пользователи сети обругали телезвезд за обилие пластических операций и фотошопа.