Попавшая в тюрьму актриса из «Прошлой ночью» ужаснулась условиям заключения

Звезда американского фильма «Прошлой ночью» Лори Лафлин ужаснулась условиям тюремного заключения, оказавшись за решеткой за дачу взятки ради того, чтобы ее дочери поступили в университет. Об этом пишет журнал US Weekly со ссылкой на источник.

«Лори отправилась в тюрьму с высоко поднятой головой, она верила в лучшее и надеялась на поддержку семьи», — рассказал собеседник издания, добавив, что спустя несколько дней актриса начала жить в страхе за свое будущее.

Отмечается, что 56-летней артистке предстоит пробыть в тюрьме два месяца. «Это недолго, но она в ужасе от этого. Постоянно твердит себе, что что-то пойдет не так в тюрьме, или что ее оставят там надолго», — подчеркнул источник.

Лафлин уличили во взятке в 2019 году. Тогда она заявила о невиновности, однако позже призналась, что вместе с супругом Моссимо Джаннулли планировала заплатить полмиллиона долларов за то, чтобы их дочери поступили в Университет Южной Калифорнии.

Лори Лафлин также известна по таким сериалам, как «Полный дом», «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение» и «Сайнфелд». Она также выступила звездой и одной из авторов сериала «Вечное лето».