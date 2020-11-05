Россиянин посадил на цепь соседского ребенка

В Сарпинском районе Республики Калмыкия местный житель посадил на цепь соседского ребенка. Мужчину будут судить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Следствие пришло к выводу, что 21 августа мужчина удерживал 11-летнего мальчика более двух с половиной часов. Он привязал соединенный с металлической цепью край веревки к деревянному подлокотнику, а другой край — к ноге ребенка. Затем, во дворе, мужчина привязал ребенка к столбу.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 127 УК («Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего»). Дело направили в суд.

Ранее житель Гатчинского района Ленинградской области посадил десятилетнего сына на цепь на несколько часов в воспитательных целях, привязав его к батарее. Ребенок рассказал, что провел в таком положении несколько дней. На отца завели уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание несовершеннолетнего»).