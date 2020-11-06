Асмус получила травму от удара «мужа»

Российская актриса Кристина Асмус получила травму на съемочной площадке от удара «мужа». Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Звезда кино попала в каст нового фильма Олега Асадулина «Булки». Асмус предстанет в роли девушки, которая мечтает найти применение таланту очень вкусно делать выпечку.

5 ноября актриса написала, что получила травму на съемочной площадке. Виновником инцидента стал ее экранный муж, актер Арсений Робак.

«Фильм „Булки” начинается с того, что моя героиня лежит в кровати и листает чужие сторис. Потом ее муж переворачивается во сне и случайно ударяет по телефону», — пояснила Асмус. По словам актрисы, она травмировалась во время съемок крупного плана, когда держала телефон над своим лицом.

Как уточнила Асмус, теперь она ходит «с красивой шишкой». «Здесь должна быть шутка про третий глаз, но вы и без меня справитесь», — написала она подписчикам.

В октябре стало известно, что Кристина Асмус и Гарик Харламов официально развелись. Брак расторг мировой суд.