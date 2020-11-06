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Лекарство от коронавируса «Авифавир» сделают бесплатным для пациентов

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Фото: Андрей Рудаков / РИА Новости

Противовирусный препарат «Авифавир» будет бесплатным для амбулаторного лечения пациентов от коронавирусной инфекции по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), передает ТАСС.

«Применение "Авифавира" для амбулаторного лечения стало возможным благодаря получению постоянного регистрационного удостоверения Минздрава России. "Авифавир" будет применяться по назначению и под строгим медицинским контролем лечащего врача», — говорится в сообщении.

Отмечается, что постоянное регистрационное удостоверение было выдано на основе позитивных результатов клинического исследования в России с участием 460 пациентов.

По словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, возможность применения препарата в амбулаторном режиме поможет сократить нагрузку на медицинские учреждения в условиях продолжающейся пандемии.

В фонде также напомнили, что препарат уже предоставляется бесплатно в рамках программы ОМС пациентам, которые проходят лечение от коронавируса в медицинских учреждениях.

Препарат от коронавируса «Авифавир» был одобрен Минздравом 30 мая.

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