49-летнюю модель в платье с декольте и без нижнего белья раскритиковали в сети

Папарацци засняли американскую модель и бизнеследи Каприс Буре (Caprice Bourret) на улицах Лондона в наряде с декольте и без нижнего белья. Их фотографии публикует Daily Mail.

49-летняя глава бренда By Caprice Lingerie направлялась в городской ресторан La Petite Maison в откровенном наряде. Она была одета в ярко-розовое облегающее платье Revenge с глубоким вырезом на груди, изготовленное маркой Zhivago, и бежевые туфли на высоких каблуках и платформе. В настоящий момент наряды этой модели полностью распроданы на сайте ретейлера Revolve. Журналисты издания отметили, что под платье Буре не надела бюстгальтер.

Читатели издания высказали свое мнение по поводу внешнего вида манекенщицы в комментариях под материалом. «Неподходящее платье для похода в ресторан», «Спрячь свою сделанную грудь, дорогая, тебе уже почти 50», «В следующий раз тщательнее выбирай обувь. Выглядишь дешево», «Все ее тело — сплошная пластика. Бедняжка так сильно хочет внимания, что обнажает грудь», — критиковали они.

Ранее в ноябре британская телеведущая Аманда Холден поделилась снимком в праздничном наряде, который она выбрала в честь Хэллоуина. На размещенном в соцсетях фото она позирует на лестнице в студии радиостанции Heart FM в Лондоне в коротком черном платье с глубоким декольте. Подписчики восхитились внешним видом 49-летней Холден.