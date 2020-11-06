На арестованного в день награждения российского генерала завели новые дела

На бывшего начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Ростовской области генерал-майора внутренней службы Муслима Даххаева завели еще два уголовных дела. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На этот раз Даххаева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с 2014 по 2017 год генерал-майор, возглавляя на тот момент дагестанское управление ФСИН, распорядился отправить шестерых осужденных из колонии-поселения на ремонтные работы в свой дом и дом своей матери.

Для их охраны он привлек двух сотрудников СИЗО Махачкалы. В документах же было указано, что осужденные в это время якобы работали в учреждениях, подконтрольных республиканскому управлению ФСИН.

В Следственном комитете считают, что действия Даххаева «подорвали авторитет ФСИН» и причинили ей имущественный ущерб, так как деньги осужденным и охранявшим их сотрудникам были выплачены из бюджета.

13 ноября 2019 года стало известно об аресте генерал-майора по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Суть обвинения правоохранительные органы не раскрывали. В этот день Даххаева должны были наградить за участие во второй чеченской кампании.

2 октября 2020-го суд признал его виновным и приговорил к двум годам колонии-поселения. Срок содержания под стражей исчислялся из расчета один день за два, поэтому уже 13 ноября Даххаев мог выйти на свободу, однако теперь он будет этапирован в Дагестан для следственных действий по новым делам.

Муслим Даххаев награжден орденом Мужества и именным огнестрельным оружием. В 1999 году он, возглавляя районный отдел внутренних дел Новолакского района Дагестана, спас 20 бойцов ОМОН, окруженных боевиками Шамиля Басаева и Хаттаба.

С 2005 года возглавлял управление ФСИН России по Дагестану, а с 2018 года стал начальником главного управления ФСИН по Ростовской области.