Определена одна из причин неэффективности вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавируса могут быть менее эффективными для людей, страдающих ожирением. Такую причину определили в журнале Nature, опрошенные «Известиями» ученые подтвердили эти данные.

Как пояснил директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова, у людей с избыточным весом хронический иммунодефицит. В связи с этим, эффективность прививок будет ниже, чем у не испытывающих такие проблемы людей.

При этом член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов пояснил, что вакцина может быть неэффективна при ожирении и из-за еще других причин. В частности, действующее вещество вакцины не распространяется по организму через кровяное русло, а «увязает» в жировом слое.

Сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Никита Журавлев отметил, что исследования вакцин против гриппа, гепатита B и бешенства продемонстрировали снижение реакции у людей с ожирением в сравнении с теми, у кого были нормальные показатели индекса массы тела.

Однако официальных данных, подтвержденных исследованиями, о неэффективности коронавирусных вакцин для людей с ожирением пока нет. Специалисты получат эти сведения во время клинических испытаний.

В октябре генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто заявил, что риск смерти после коронавируса у россиян с ожирением возрастает в девять раз. Также он отметил, что неблагоприятное развитие заболевания может отчасти быть вызвано дефицитом витамина D в организме.