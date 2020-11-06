Российским регионам напророчили долговую петлю из-за коронавирусного кризиса и ухудшения их экономического положения. Об этом пишут «Ведомости».

Как поясняет издание, в 2020 году федеральный бюджет принял на себя значительную часть удара от экономического кризиса. Трансферты регионам всех видов за восемь месяцев выросли на 782 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, прибавив 58 процентов. Однако в 2021 году поддержка окажется меньше.

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Представляя на заседании правительства поправки к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в будущем году на поддержку регионов направят 130 миллиардов рублей. При этом изначально предполагалось, что регионы получат даже меньше денег — только 30 миллиардов. Недостающие средства субъектам придется найти на финансовых рынках, пишет издание.

В 2021 году на латание бюджетных дыр и рефинансирование краткосрочного долга регионам потребуются кредитные ресурсы в объеме 700-750 миллиардов рублей, считает аналитик Газпромбанка Евгений Хилинский. По его оценке, треть суммы можно получить на рынке облигаций, однако этот инструмент в основном доступен Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Другие регионы либо не имеют подобной практики и кредитных рейтингов, либо слишком малы для рынка. Им придется обращаться за кредитами в банки, что только ухудшит их финансовое положение, заявила директор региональной программы независимого Института социальной политики Наталья Зубаревич.