Раскрыта тайна вспышек света в ночном небе

Ученые Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл раскрыли тайну происхождения вспышек света в ночном небе, которые на астрономических снимках очень похожи на звезды. Оказалось, что это явление связано с растущей массой спутников и обломков на околоземной орбите. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Astrophysical Journal Letters.

По новым данным, орбитальные вспышки происходят примерно тысячу раз в час, при этом около сотни видны невооруженным глазом вдали от городского освещения. В ходе астрономических исследований отраженный свет от спутников может приводить к ложным сигналам при поиске новых явлений в небе. Изучение вспышек поможет сделать наблюдения более точными.

За полгода ученые зафиксировали более 100 тысяч вспышек. Их наблюдали с помощью телескопов Evryscopes в Калифорнии и Чили. Вспышки создаются отраженным светом от исправных космических аппаратов, а также от мусора, включая неработающие спутники, фрагменты краски, гайки и болты. Для наземного наблюдателя вспышки могут быть неотличимы от «визуального снега», выглядящего как стационарный шум в глазах.

В некоторых случаях спутники способны приводить к появлению полос на фотоизображениях, что представляет собой отдельный класс событий, который необходимо изучать.