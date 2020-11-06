Российский диетолог объяснила бесполезность чеснока и лука против симптомов ОРВИ

Чеснок, лук и лимон бесполезны против симптомов ОРВИ, поскольку они укрепляют иммунитет лишь до тех пор, пока человек еще не заболел. Об этом рассказала российский врач-диетолог, заместитель директора по лечебной работе клиники «Питание и здоровье» Дарья Русакова, передает Nation News.

По ее словам, сами по себе эти продукты хороши, поскольку содержат обладающие антибактериальным и антисептическим эффектом вещества, антиоксиданты и витамины, но полностью убрать симптомы болезни, заменив собой лекарственные препараты, они не могут.

Ранее консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова заявила, что лимон, чеснок, лук или аскорбиновая кислота не способны укрепить иммунитет. По ее словам, специальных продуктов, которые могли бы сделать это, не существует. Провоторова также отметила, что иммунитет складывается из множества факторов, один из которых здоровое разнообразное питание. В связи с этим она посоветовала включить в рацион мясные и молочные продукты, а также свежие овощи, фрукты и зелень.