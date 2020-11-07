Неродившийся ребенок спас жизнь смертельно больной матери

Жительница английского города Ливерпуль своевременно узнала о смертельно опасной болезни благодаря неродившемуся ребенку. Об этом сообщает газета The Liverpool Echo.

39-летняя Даниэлла Райт рассказала, что при беременности сыном Джозефом, которому уже семь лет, она мучилась от болей в области таза. Во вторую беременность она испытывала те же симптомы, но списывала их на особенности своего организма.

В 2019 году, будучи на пятом месяце беременности, она внезапно почувствовала в области живота сильную боль и услышала звук, похожий на перелом.

Райт попросила своего партнера Джеймса отвезти ее в больницу на обследование. Там врачи диагностировали у нее рак груди, который уже распространился по всему телу. Женщине требовалось неотложное лечение, в том числе операция на мозге и курс радиотерапии. На 22-й неделе беременности (конец пятого месяца) британка потеряла ребенка.

«Наш ребенок был таким благословением. Он спас мою жизнь», — отмечает Райт. Она уже перенесла необходимую операцию и радиотерапию и продолжает лечение. За ее состоянием наблюдают врачи.

Ранее сообщалось, что британка обнаружила рак мочевого пузыря благодаря УЗИ на раннем сроке беременности. Вскоре она успешно перенесла операцию по удалению части опухоли. Хирурги прибегли к наиболее безопасному для беременной пациентки методу. После рождения ребенка женщина прошла курс химиотерапии.