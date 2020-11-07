Москва вложит в туалеты более пяти миллиардов рублей

В ближайшие три года на программу «Моя улица» власти Москвы собираются потратить 93,5 миллиарда рублей, больше всего в 2022-м — 33 миллиарда. Такая сумма заложена в проекте городского бюджета, который внес в Мосгордуму мэр столицы Сергей Собянин, сообщает РБК.

В развитие сети общественных туалетов город вложит 5,7 миллиарда рублей, из них на ремонт — 637 миллионов, а на эксплуатацию — более пяти миллиардов. Это рекорд с 2016 года.

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Подпрограмма «Развитие новых видов транспорта», которая в первую очередь затронет общественный прокат велосипедов, обойдется в 858,6 миллиона рублей. На обеспечение безбарьерной среды для маломобильных жителей города потратят 22,3 миллиарда рублей. Это больше чем в предыдущие трехлетки, тогда траты не превышали 20 миллиардов.

Расходы на подсветку улиц в 2021-2023 годах составят 73 миллиарда рублей, что больше, чем предполагалось потратить в прошлые два плана. В общей сложности программа «Развитие городской среды» (содержание парков, памятников и другие расходы) в 2021-2023 годах оценивается в 305 миллиардов рублей.

Также в московском бюджете заложены траты в размере 1,269 триллиона рублей на образование, 1,756 триллиона — на социальную поддержку, 2,198 триллиона — на здравоохранение, 2,108 триллиона — на развитие транспортной системы, в том числе строительство 25 новых станций метрополитена.

Ранее Собянин указывал, что экономика города сможет восстановиться от последствий эпидемии коронавируса и ограничений, которые она вызвала, за полгода.