Мать и дочь оказались за штурвалом пассажирского самолета и вошли в историю

Работающие пилотами мать и дочь впервые оказались за штурвалом пассажирского самолета одновременно и вошли в историю. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о летчицах Сьюзи Гарретт (Suzy Garrett) и ее дочери Донне Гарретт (Donna Garrett), которые являются сотрудницами авиакомпании SkyWest. Отмечается, что 56-летняя Сьюзи летает на авиационном транспорте уже более 30 лет и это не первый раз, когда ее имя попадает в заголовки.

Например, она была одной из первых женщин, нанятых SkyWest в качестве командира воздушного судна. Кроме того, выяснилось, что супруг Сьюзи и ее сын также являются успешными пилотами.

«Никто из наших детей не думал становиться пилотами, но когда они начали обращать внимание на другие существующие профессии, которые подразумевали только работу в офисе, а потом смотрели на счастливых родителей, то понимали, какой выбор нужно сделать», — поделилась Гарретт.

В сентябре 2020 года в России создали первый женский экипаж патрульного катера на Черноморском флоте (ЧФ). Эксперимент по его формированию признали успешным. Женщины-военные прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки.