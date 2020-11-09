Рэпер пригрозил московскому бутику судом за отказ принять поношенную им вещь

Популярный рэпер Ганвест пригрозил московскому бутику люксового бренда Fendi судом за отказ принять обратно купленную ранее вещь. Соответствующие видео появились в его Instagram-аккаунте.

«Если кратко, мне не понравилась кофта Fendi, и я решил вернуть ее в магазин, но мне отказали! Оказалось, представители бренда зачем-то следили за моими соцсетями и увидели сторис, где я опубликовал фото в худи Fendi», — объяснил исполнитель в подписи к публикации. Рэпер также отметил, что вещь выглядит как новая, а сотрудники марки сообщили, что не примут товар, поскольку знаменитость уже носила ее и снимала в ней сторис.

Кроме того, 27-летний Ганвест упомянул, что он «совершенно бесплатно» записал хит под названием FENDI2 и подчеркнул, что является одним из главных амбассадоров бренда в России. «Вчера я потратил свое время и сходил в ваш магазин лично, а мое время — это деньги!! (результат на видео). Одумайтесь и перестанете вести себя так с теми, кто делает вам ******** (обалденную) рекламу», — заключил артист.

Произошедший конфликт вызвал споры в сети. Одни подписчики принялись критиковать знаменитость за его поведение: «Почему-то скандалит с теткой из-за кофты он, а стыдно мне», «Очнись, друг. Fendi знали и до тебя. Компания основана в 1918 году», «Испанский стыд», «Боже, какой мелочный». Однако фанаты поддержали Ганвеста. «Раскидал по факту, красава», «Если чек сохранился, они обязаны вернуть деньги», «Значит, надо сжечь это худи», — писали они.

В июле продюсер Яна Рудковская оскорбила певицу Риту Дакоту из-за фото с сумками Louis Vuitton. По словам исполнительницы, все началось с того, что она присоединилась к нескольким блогерам, которые решили разыграть аксессуары люксового бренда. Рудковская позвонила Дакоте и упрекнула ее в том, что она «снижает градус компании» Louis Vuitton и выглядит «дешмански».