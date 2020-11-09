Глава Владивостока заразился коронавирусом

Мэр Владивостока Олег Гуменюк заразился коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Градоначальник в настоящий момент находится на больничном. Обязанности главы города исполняет его первый заместитель Наталья Соколова.
5 ноября сообщалось, что сотрудники мэрии Новокузнецка Кемеровской области массово заразились коронавирусом. Точное число инфицированных при этом не уточнялось.
За прошедшие сутки в Приморском крае выявили 211 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился 17 277 жителей.