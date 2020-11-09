В России предложили ввести еще одну неделю каникул для школьников

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова предложила президенту Владимиру Путину ввести еще одну неделю каникул для школьников на время проведения многодневного голосования. Об этом она заявила в интервью ТАСС в понедельник, 9 ноября.

Памфилова отметила, что в тех школах, где проводится голосование, проблема разделения учебного процесса и выборов продолжает существовать. По мнению главы ЦИК, там «проще всего на время выборов предусмотреть единую каникулярную неделю». «Поскольку у нас очень много преподавателей являются членами комиссий, и добрая половина участков находится в образовательных учреждениях», — пояснила она.

Памфилова добавила, что президент дал поручение рассмотреть все варианты разведения учебного и избирательного процессов, из которых будет выбран самый оптимальный.